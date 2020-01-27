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عاجل.. التحالف العربي يطلق جسر جوي لنقل المرضى من اليمن إلى الخارج

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:33 م
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العقيد الركن تركي المالكي
العقيد الركن تركي المالكي
الفجر
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أطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي)، مساء اليوم الإثنين، جسر الإخلاء الجوي لنقل المرضى والحالات العلاجية المستعصية من اليمن إلى مصر والأردن.

ويتعاون التحالف العربي، في هذا الجسر، مع منظمة الصحة العالمية، بهدف إغاثة مرضى اليمن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، مساء اليوم، على أن هذه الخطوة "تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية، وكذلك الأمراض المستعصية".

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء قرار التحالف بإقامة الجسر "إلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ 14مايو 2018".

وقد أطلق على الطائرات التي ستستخدَم في جسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة".

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الكلمات المفتاحية

اليمن التحالف العربي

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