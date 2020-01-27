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أزارو: حسام البدري أفضل مدرب تعاملت معه في الأهلي

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:43 م
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بوابة الفجر
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أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، هو أفضل مدرب تعامل معه داخل أسوار القلعة الحمراء.


وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "أود أن أوجه له التحية عبر البرنامج وهو من الناس الجميلة اللي اتعاملت معها"


وتابع مهاجم الأهلي السابق: "هناك علامات استفهام حول ما حدث معي في الأهلي ورحيلي عن الأهلي جاء بعد تفكير طويل.


وأتم أزارو حديثه حول تلك النقطة: "أحترم رأي المدير الفني بشرط ان يكون منطقي".

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