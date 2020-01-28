جامعة القاهرة تحذر: من ترفض خلع النقاب ممنوعة من التدريس

عقب الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، على قرار المحكمة الإدارية بحظر ارتداء أعضاء هيئة التدريس النقاب، قائلًا: "جامعة القاهرة منذ سنوات تطبق هذا الحكم على أرض الواقع بالفعل، وقولًا واحدًا من سترفض تنفيذ هذا الحكم ستمنع من التدريس".



وتابع "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الاثنين، أن الجامعة ستتابع تنفيذ هذا الحكم بشكل أكثر دقة الفترة المقبلة، خاصة أن النقاب ضد عملية التواصل التعليمي التي تتطلب التفاعل الكامل بين الطلاب وعضو هيئة التدريس.



ولفت لمتحدث باسم جامعة القاهرة، إلى أن التقديرات كانت تشير إلى وجود 80 استاذة جامعية في جامعة القاهرة ترتدين النقاب، لكنه يعتقد أن هذا العدد أصبح أقل حاليًا.

