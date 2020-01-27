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عمرو أديب عن واقعة "الأب الشجاع": "لو فندام كان فقد النطق"

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:40 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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وصف الإعلامي عمرو أديب، واقعة "الأب الشجاع" بالإسماعيلية بالقصة الإنسانية، معقبا: "ربك ستر شيىء لا يصدقه عقل.. الناس فضلت تقول يا ساتر لحد ما ربنا ستر، قدر ولطف".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الفتاة فقدت النطق لنحو ربع ساعة بعد خروجها من تحت القضبان، معلقا: "لو فندام هيفقد النطق"، موجها رسالة إلى المصريين: "لو سمحتوا لما تعدوا القطار استخدموا الكباري".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "مصر البلد الوحيدة في العالم إللي بتجري أمام العربيات في الشارع، وكل يوم بنشوف حوادث.. في متعة في هذا الأمر".
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