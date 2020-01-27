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وليد أزارو يوجه رسالة لجماهير الأهلي

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:36 م
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وليد أزارو
وليد أزارو
الفجر الرياضي
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أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أنه يتقبل انتقادات جماهير النادي مشيرًا إلى أن ذلك شيئ طبيعي للغاية.

 

وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "جماهير الأهلي تحب وليد ازارو وقطاع كبير كان يرفض رحيلي".

 

وتابع نجم الأهلي السابق: "عشت أيام سعيدة مع الأهلي وعلاقتي بزملائي ممتازة".


وكان الأهلي أعلن رحيل نجمه المغربي وليد أزارو إلى الإتفاق السعودي على سبيل الإعارة بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد أن خرج من حسابات الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.
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