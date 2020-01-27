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نبيلة مكرم: الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:38 م
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نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
أمنية فوزي
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مبادرة مراكب النجارة تتحدث عن البدائل للهجرة غير الشرعية والفرص والحياة داخل مصر وخارجها.

وأوضحت "مكرم"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الاثنين، أن مبادرة مراكب النجاة تستهدف توعية المصريين بخطورة الهجرة غير الشرعية، وأن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية، ولكنها ضد الهجرة غير الشرعية؛ حتى يهاجر أبنائها بكرامة.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنهم يعملون على تدريب شرائح مختلفة من المجتمع خاصة الشباب؛ لتأهيلهم للعمل في الخارج بالتنسيق مع سفراء الدول بالقاهرة.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الهجرة نبيلة مكرم الهجرة غير الشرعية الفجر

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