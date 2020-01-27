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محافظ سوهاج يكلف "الصمطي" رئيسًا لحي شرق و"علم الدين" لأخميم

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:37 م
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اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
أبورية حسين
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أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قرارا بتكليف عاطف أحمد محمد محمود الصمطي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، وتكليف حسين السيد حسين علم الدين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بالعمل رئيسا لمركز ومدينة أخميم.

ووجه "الفقي" رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بالعمل من أجل راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم، وتنفيذ خطط المحافظة وتكثيف حملات النظافة والتموين، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بجميع مراكز ومدن وقرى سوهاج.
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مصر محافظة سوهاج حي شرق اخبار

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