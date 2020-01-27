ضياء رشوان: الدولة تستهدف دعم الصحف القومية.. وليست ضدها

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على قرار الحكومة الخاص بإيقاف التعيينات بالصحف القومية، قائلًا إن القرار يمس نحو نصف الجمعية العامة لنقابة الصحفيين ممثلًا في الصحف القومية.



وأكد "رشوان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الدولة تستهدف دعم الصحف القومية، وليست ضدها، موضحًا أن هناك عثرات تمر بها الصحافة عمومًا وقطاع الصحف القومية بصفة خاصة منذ ثورة يناير 2011.



وأضاف أنه منذ ذلك الحين وبدأت الأموال الحكومية تتدفق بشكل كبير دعمًا للمؤسسات القومية، وفي المقابل كانت هناك مطالبات دائمة بضرورة أن تقف الصحف القومية على قدميها وأن تطور نفسها بما يتسق مع التطورات دون أرباح على الأقل؛ لأن مبدأ تحقيق الأرباح صعب الآن.

