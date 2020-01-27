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ترامب يكشف النقاب عن تفاصيل "صفقة القرن".. الثلاثاء

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:30 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيكشف عن خطته التي طال إنتظارها(صفقة القرن) لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يوم غداً الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أثناء استضافته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنها خطة كبيرة للغاية، ستكون اقتراحًا بين إسرائيل والفلسطينيين، وإنه الأقرب من أي وقت مضى، وسوف نرى ما سيحدث.

وأضاف الرئيس، أنه لدينا دعم من رئيس الوزراء، لدينا دعم من الأطراف الأخرى، ونعتقد أننا سنحصل في نهاية المطاف على دعم الفلسطينيين، لكننا سنرى"، مشيرا إلى أن الخطة ستكون كشف النقاب في منتصف يوم الثلاثاء القادم.

كما إنه من المقرر، أن يجتمع ترامب مع زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتز في وقت لاحق اليوم الاثنين في المكتب البيضاوي.

ومع ذلك، فقد رفض المسؤولون الفلسطينيون الخطة بالكامل، وقال مسؤول فلسطيني، إن الرئيس محمود عباس رفض طلب ترامب التحدث عبر الهاتف قبل بدء الخطة.

وقالت القناة 12 و13 في إسرائيل، إن خطة ترامب ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وسيؤدي ذلك إلى نقل الحدود الإسرائيلية المعترف بها من قبل الولايات المتحدة شرقًا إلى داخل الأراضي الفلسطينية، وسيتم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس بأكملها، التي يسعى إليها الفلسطينيون كعاصمة لدولتهم المستقبلية.

كما ستعترف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح في وقت لاحق، وفق ما ورد، وفقًا لأحكام الخطة، التي قالت القناة 12، إنها ستطالب أيضًا بنزع سلاح حماس والاعتراف الفلسطيني بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وإذا تم الكشف عن الخطة هذا الأسبوع، فستأتي مع ترامب في خضم محاكمة عزله في مجلس الشيوخ، وكما يصوت الكنيست الإسرائيلي على حصانة محتملة لنتنياهو في ثلاث قضايا تطعيم.

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الكلمات المفتاحية

فلسطين سيادة اسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي ترامب بنيامين نتنياهو اسرائيل

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