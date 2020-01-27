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بفستان قصير.. منى ممدوح تستعرض جمالها بإطلالة الجريئة

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:44 م
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منى ممدوح
منى ممدوح
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة مني ممدوح، صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.


ظهرت " ممدوح" في الصورة، بإطلالة جريئة حيث أرتدت فستان أسود قصير ذات أكمام طويلة واعتمدت تسريحة شعر بسيطة وجذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط .


ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، حيث ورد أحد التعليقات:" هي الحلويات بتحلو كدا ليه" .


يُشار أنَّ مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسي،سوسن بدر، مجدي كامل،شريف باهر،طارق صبري، مجدي كامل، حجاج عبدالعظيم، طارق صبري، دنيا المصري، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.


والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق2"، والفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، محمد ممدوح، أحمد داوود، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
بفستان قصير.. منى ممدوح تستعرض جمالها بإطلالة الجريئة
بفستان قصير.. منى ممدوح تستعرض جمالها بإطلالة الجريئة
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