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مفاجأة.. برشلونة يستهدف نجم يوفنتوس

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:27 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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 أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الأثنين عن وجود بعض المفاوضات التي تجمع بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونظيرتها في نادي يوفنتوس الإيطالي من أجل إجراء صفقة تقضي بإنتقال الدولي فيديريكو بيرنارديسكي بالإنتقال إلى البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

 

وقال فابيو باراتيسي المدير الرياضي للعملاق الإيطالي أن موقف ناديه يرفض تمامًا رحيل اللاعب صوب قلعة الكامب نو خاصًة وأن اللاعب إسمه إرتبط كثيرًا بمغادرة صفوف الفريق من أجل الإنضمام إلى البلوجرانا في صفقة تبادلية ينتقل على إثرها الكرواتي راكيتيتش إلى السيدة العجوز .

 

وفي تصريحات صحفية أدلى بها باراتيسي لصحيفة " موندو ديبورتيفو " أكد أن يوفنتوس يتوفر على فريق رائع للغاية وترغب الكثير من الأندية في الحصول على خدمات بعض اللاعبين المميزين من لدينا والتعاقد معهم لكن على أيه حال لن نفرط في بيرنارديسكي لبرشلونة أو لغيره من الفرق .

 

وواصل " اللاعب مستمر مع الفريق بناء على طلب من المدير الفني أنطونيو ساري الذي يحتاج إلى خدماته من أجل المنافسة على لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا .

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس بيرنارديسكي برشلونة الدوري الايطالي الدوري الاسباني

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