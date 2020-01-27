أزارو يكشف حقيقة تمديد عقده مع الأهلي قبل الإعارة

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أن لم يقوم بتمديد عقده من أجل الرحيل إلى النادي السعودي.









وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "لم يتم تمديد عقدي ولم يتم زيادة الراتب من أجل الرحيل كما ردد بعض"









وتابع أزارو، أنه يحترم تعاقده مع النادي الأهلي وأنه لم يفكر في مستقبله بعد الإعارة.









وقرر الأهلي إعارة وليد أزارو لنادي الاتفاق السعودي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



