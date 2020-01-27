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لهذا السبب.. مي كساب تشكر جمهورها على السوشيال ميديا

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:59 م
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مي كساب
مي كساب
فايقة محمد
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تحرص الفنانة مي كساب علي مشاركة متابعيها صور من حياتها الفنية واليومية عبر موقع تبادل الصور والڤيديوهات انستجرام حيث وجهت مي رسالة شكر لجمورها فنشرت بوستر لمسلسلها الجديد اللعبة وعلقت قائلة شكراً علي كل كلمة حلوة كتبتوها وبعتوها ليا ونفسي أرد علي كل الناس بس حبكم كبير وكلامكم كتير وتابعت
متشكرة من قلبي واتمني دائماً أكون عند حسن ظنكم، مبروك لكل زمايلي الشاطرين الموهوبين علي النجاح والف حمد وشكر لله
يشار إلي أن مي كساب تلعب دور شيماء في مسلسل اللعبة وهي مريضة نفسية تعاني من الصرع
وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حيث يقوم شيكو بدور وسيم حيث يمتلك فندق سياحي ويواجه الكثير من المواقف الكوميدية مع الجهات السياحية ويشاركها في بطولة المسلسل محمد ثروت وهشام ماجد وغيرهم من النجوم يذكر أن مسلسل اللعبة يعرض حالياً علي تطبيق watch it والمسلسل إخراج معتز التوني وتأليف ابراهيم صابر وأحمد سعد والي
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