"الليلة الكبيرة" ضمن فعاليات معرض الكتاب بالمجان

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفنى للمسرح ان الفرقة تشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال(51)، والمقام خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2020، بأهم وأبرز عروض الفرقة وهو أوبريت "الليلة الكبيرة "، وذلك لمدة يومين متتاليين هم غدا الثلاثاء والأربعاء ٢٨ و٢٩ يناير في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة بالمسرح الكبير بوابة(5)، حيث يقدم العرض بالمجان وذلك في ضوء التعاون والمشاركة الثقافية بين البيت الفنى المسرح ومعرض القاهرة الدولي للكتاب.



يذكر ان أوبريت "الليلة الكبيرة" بطولة مجموعة من نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجي شاكر، إخراج الراحل صلاح السقا

