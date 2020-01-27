Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الليلة الكبيرة" ضمن فعاليات معرض الكتاب بالمجان

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements
قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفنى للمسرح ان الفرقة تشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال(51)، والمقام خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2020، بأهم وأبرز عروض الفرقة وهو أوبريت "الليلة الكبيرة "، وذلك لمدة يومين متتاليين هم غدا الثلاثاء والأربعاء ٢٨ و٢٩ يناير في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة بالمسرح الكبير بوابة(5)، حيث يقدم العرض بالمجان وذلك في ضوء التعاون والمشاركة الثقافية بين البيت الفنى المسرح ومعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يذكر ان أوبريت "الليلة الكبيرة" بطولة مجموعة من نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجي شاكر، إخراج الراحل صلاح السقا
Advertisements

أخبار تهمك

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ يوم

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ نصف ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ يوم

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ ساعة و نصف

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ يوم

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ يوم

وليد أزارو يوجه رسالة لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعة

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ ساعة و 25 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

10:54 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status