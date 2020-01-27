مناقشة مشروعات تخرج دفعة سمير سيف بإعلام الجامعة البريطانية غدًا

تناقش كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر الثلاثاء مشروعات تخرج المرحلة الأولي لطلبة قسم السينما الذي كان يرأسه المخرج الراحل دكتور سمير سيف.



تضم لجنة التحكيم كوكبة من المخرجين والروائين تضم كلًا من المخرج خيري بشارة، والروائي إبراهيم عبدالمجيد، والمخرج هاني لاشين، والناقد السينمائي الكبير كمال رمزي، والمخرج عاطف بشاي، والدكتورة سناء هاشم، والدكتورة مها الوزير، بالإضافة إلى الدكتور والمخرج علي شوقي.



وكان الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام قد قرر إطلاق اسم المخرج الراحل سمير سيف على دفعة العام الحالي، بالإضافة إلى إطلاق اسمه على استديو السينما بالكلية تقديرًا لمسيرته ولجهوده السينمائية والأكاديمية.



يذكر أن كلية الإعلام تناقش هذا الأسبوع مشروعات تخرج أقسامها الثلاثة التي تضم: العلاقات العامة والإعلان، والإذاعة والتلفزيون، والسينما.