Advertisements
Advertisements
Advertisements

مناقشة مشروعات تخرج دفعة سمير سيف بإعلام الجامعة البريطانية غدًا

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements
تناقش كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر الثلاثاء مشروعات تخرج المرحلة الأولي لطلبة قسم السينما الذي كان يرأسه المخرج الراحل دكتور سمير سيف.

تضم لجنة التحكيم كوكبة من المخرجين والروائين تضم كلًا من المخرج خيري بشارة، والروائي إبراهيم عبدالمجيد، والمخرج هاني لاشين، والناقد السينمائي الكبير كمال رمزي، والمخرج عاطف بشاي، والدكتورة سناء هاشم، والدكتورة مها الوزير، بالإضافة إلى الدكتور والمخرج علي شوقي.

وكان الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام قد قرر إطلاق اسم المخرج الراحل سمير سيف على دفعة العام الحالي، بالإضافة إلى إطلاق اسمه على استديو السينما بالكلية تقديرًا لمسيرته ولجهوده السينمائية والأكاديمية.

يذكر أن كلية الإعلام تناقش هذا الأسبوع مشروعات تخرج أقسامها الثلاثة التي تضم: العلاقات العامة والإعلان، والإذاعة والتلفزيون، والسينما.
Advertisements

أخبار تهمك

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ يوم

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ يوم

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ يوم

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ نصف ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

وليد أزارو يوجه رسالة لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ يوم

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

10:54 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status