Advertisements
Advertisements
Advertisements

أديب: قطاع الاتصالات في مصر ناجح بشكل عظيم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:39 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الإعلامي عمرو أديب، أن هناك مفاوضات من شركة الاتصالات السعودية لشراء حصة شركة فودافون في مصر، معقبا: "ده شيء جيد جدا".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر سوق جاذب في مجال الاتصالات، لافتا إلى أنه يرى أنه كان أولى أن تبيع شركة "we" حصتها لشركة الاتصالات السعودية، معتبرا أنه ليس من الضروري أن تمتلك الدولة شركة اتصالات.

وأضاف الإعلامي، أن الدولة يجب أن تخرج من شركات الخدمات، متابعا: "أنا مع أن الدولة تخرج بأرباح.. المشروعات بتتعمل عشان تتابع، ولا أرى مشكلة في خروج شركة فودافون"، مؤكدا أن قطاع الاتصالات في مصر ناجح بشكل عظيم، معلقا: "بعيد عن الراوتر اللي بنقفله ونفتحه عشان الإنترنت".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر قطاع الاتصالات عمرو أديب أخبار

أخبار تهمك

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 16 ساعة

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 11 ساعة

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي بسبب كارثة النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

شديد البرودة وغائم.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة من كيكي سيتين إلى لاعبي برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تقرب برشلونة من ضم هداف البريميرليج

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تشكيلة نارية للزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الهلال السوداني يًثير أزمة كبرى قبل لقاء الاهلي

منذ 34 دقيقة

أزارو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي مفاجأة مدوية قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة| زيدان يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم.. لهذا السبب

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد عمرو أديب.. ٩ معلومات عن أغلى مذيع بالشرق الأوسط

"تنظيم الاتصالات" يعلن عن أفضل وأسوء شبكة محمول في مصر

هيئة الترفيه السعودية تطلق "أنا عربية".. وعمرو أديب: "فرصة لأهل بلدي"

باستثمارات مليار جنيه.. فودافون العالمية تستحوذ على فودافون مصر للخدمات الدولية

عن سوء خدمة الإنترنت.. وزير الاتصالات لـ المصريين: "غيروا الراوتر"

"المصرية للاتصالات" توضح حقيقة بيع حصتها في فودافون

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

09:00 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

02:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status