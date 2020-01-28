أديب: قطاع الاتصالات في مصر ناجح بشكل عظيم

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن هناك مفاوضات من شركة الاتصالات السعودية لشراء حصة شركة فودافون في مصر، معقبا: "ده شيء جيد جدا".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر سوق جاذب في مجال الاتصالات، لافتا إلى أنه يرى أنه كان أولى أن تبيع شركة "we" حصتها لشركة الاتصالات السعودية، معتبرا أنه ليس من الضروري أن تمتلك الدولة شركة اتصالات.



وأضاف الإعلامي، أن الدولة يجب أن تخرج من شركات الخدمات، متابعا: "أنا مع أن الدولة تخرج بأرباح.. المشروعات بتتعمل عشان تتابع، ولا أرى مشكلة في خروج شركة فودافون"، مؤكدا أن قطاع الاتصالات في مصر ناجح بشكل عظيم، معلقا: "بعيد عن الراوتر اللي بنقفله ونفتحه عشان الإنترنت".

