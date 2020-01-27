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الإدارة الأمريكية تعلن قرار جديد يستهدف الراغبين بـ"الإقامة الدائمة"

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:41 م
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علم أمريكا
علم أمريكا
وكالات
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أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، أنها مررت قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف بطاقة الإقامة الدائمة لمن يعتمد على مساعدات الدولة.

هذا وسمحت المحكمة العليا، لإدارة الرئيس الأمريكي بالبدء في تنفيذ القواعد، التي تسهل على الحكومة رفض إقامة المهاجرين محدودي الدخل أو قبولهم في الولايات المتحدة؛ لأنهم يستخدمون برامج المساعدة العامة أو قد يستخدمونها في المستقبل، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

كما أدلت المحكمة، في وقت سابق من اليوم، بموافقتها على طلب الإدارة الأمريكية الطارئ لبدء تطبيق هذه القواعد في الوقت الحالي، وهي خطوة تلغي أمرًا أصدرته محكمة استئناف فيدرالية سابقا، يحظر "قيود الهجرة".

وجاء قرار المحكمة بتصويت 5 جمهوريين مقابل 4 ديمقراطيين رفضوا هذه السياسة، وقالوا: إنهم "لن يسمحوا بتنفيذها".

وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأن هذا القرار سيجعل من الصعب على المهاجرين الحصول على إقامة أو جنسية دائمة في حال كانوا يعتمدون على مساعدات الدولة، مثل قسائم الطعام.

وانتقدت منظمات مدنية هذا القرار، قائلة إنه يعاقب "المهاجرين الفقراء".

وسيتعين على الأجانب الذين يسعون للحصول على بطاقة الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية أن يثبتوا أن لديهم "موارد مالية كافية" تغنيهم عن مساعدات الدولة.

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الكلمات المفتاحية

الإدارة الأمريكية أمريكا

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