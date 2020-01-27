Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. فالنسيا يرفض عرضين من برشلونة لضم مهاجمه رودريجو

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:51 م
Advertisements
مورينو
مورينو
علي ماهر حلمي
Advertisements

ذكرت تقارير إسبانية اليوم الاثنين رفض نادي فالنسيا عرضين من قبل إدارة نادي برشلونة بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي لضم اللاعب رودريجو مهاجم نادي فالنسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني.

وأشارت التقارير الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة وضعت لاعبين اثنين في صفقة رودريجو وهما واجيه وابيل رويز والعرض الثاني هو إعارة مع خيار شراء غير إلزامي، مع بند غرامة على البارسا اذا لم يوقع مع رودريجو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لكن إدارة نادي فالنسيا رفض العرضين لأن النادي الإسباني فالنسيا يريد مبلغ 60 مليون يورو ثمنا لرودريجو.

وأكدت التقارير أن مصادر من نادي داخل نادي برشلونة تقول أن عملية ضم مهاجم نادي فالنسيا رودريجو لصفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية معقدة حيث أن إدارة برشلونة تريد شراء اللاعب إعارة مع️ خيار الشراء في نهاية مدة العقد هو مفتاح اغلاق العملية بين البارسا وفالنسيا في عملية رودريجو، فالنسيا يريد ضمان ان يدفع البارسا ثمن اللاعب في نهاية مدة الإعارة، وهذا البند لا يريده النادي الكاتالوني، الذي قد يضع اسم لاعب في العملية لتخفيض قيمة رودريجو حسب ما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية الشهيرة.

يذكر أن برشلونة يبحث عن مهاجم لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بعد اصابة المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز الذي سيغيب لمدة كبيرة عن الملاعب.
 

Advertisements

أخبار تهمك

خاص.. عرض عبد الحفيظ يثير غضب نجم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ يوم

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ يوم

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ يوم

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ يوم

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ يوم

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ يوم

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

منذ أقل من ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

08:50 م

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status