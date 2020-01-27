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محمد كيلاني "انا مبحبش السوشيال ميديا"

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:06 م
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محمد كيلاني
محمد كيلاني
رشا عادل
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نشر الفنان المصري محمد كيلاني، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة مرتدي"جاكيت شتوي باللون الاسود وتيشرت وبنطلون باللون الاسود".

وعلق كيلاني، على الصورة قائلًا:"لنهارده كانت الحلقه الاخيره من الانسه فرح خلوني اعترفلكم كام اعتراف كده:اولا انا كنت مبحبش السوشيال ميديا ومبهتمش بيها خالص وده بابن جدا عندي من ان عدد البوست قليل وده عشان كنت بشوف انها بتحب الفضايح اوي وبتهتم بيها اكتر من اي نجاح أو اي حاجه تانيه لغت مباديء الستر اللي مجتمعاتنا اتربوا عليها ولأن اي حد مستخبي ورا الكيبورد لو سنه صغير او كبير ممكن يقول اللي هو عايزه ويشتمك او حتي يشتم اي حد من اهلك وعشان كده كنت بعيد.

ثانيا انتم سبب في اني اغير فكرتي دي كم التفاعل والطاقه الإيجابية اللي أخدتها منكم بجد تعويض كبير عن التعب اللي الواحد بيتعبه في شغله خفه دمكم بجد كفيله انها تغير مود اي حد المسدج اللي جاتلي منكم كنت بحاول ارد عليهم كلهم علي اد ما اقدر عشان اوريكم اني فعلا مهتم وأنكم فرقتوا معايا جدا. الكوميكس اللي اتبعتتلي علي المسلسل عمري ما هنساها من كتر الضحك اللي ضحكته عشان تبقي تقولي لاء ولو عايز فرح انا بفرح اكتر منها واللي علي اليمين اتغرق في الشيكولاته واللي علي الشمال اتمرمغ في الشيكولاته والحق يا طارق فرح بتعيط جنب اوضه شادي وسامح فرح هي عايزاك تقولها بحبك وسيبلنا واحد طيب بجد موتوني من الضحك ثالثا انتم تستاهلوا ان الواحد يتعب عشانكم اكتر من كده بكتير وشكرا لكل واحد فيكم وشكرا لكل البيدجز اللي اتعملت باسمي الكتير اوي انا بحبكم جدا وشكرا لكل واحد رسمني انا اترسمت اكتر من الموناليزا الشهر اللي فات رابعا شكرا لكل زمايلي اللي كانوا معايا في المسلسل ولكل طاقم العمل المحترف المجتهد وشكرا شركه وسالي والي المنتجه اللي سنها صغير بس بيتهيالي اثبتت للناس كلها انه مش بالسن خامسا بالنسبة للأغاني بقي عارف والله انكم مستنين بقالكم كتير وانا والله نفسي اكتر منكم بس اللي مأخرني انتم بصراحه عشان لازم انزلكم حاجه تليق بيكم وان شاء الله قريب جدا هتسمعوا حاجه تبسطكم سادسا معلش طولت عليكم بس كان لازم ادي لكل واحد حقه وتاني شكرا ليكم علي مساندتكم ووتشجيعكم وتغيير الفكره اما بقي الصوره دي فهي من المصور العبقري اخويا وصاحبي احمد مبارز اللي عاملين مع بعض صور كتير اوي مش قادر استني عشان تشوفوها كلها بس كله جي".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"انت تستاهل كل الخير".

ويذكر أن آخر أعمال محمد كيلاني، مسلسل "الآنسة فرح"، وتدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي، وشارك في البطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وتامر فرج، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.
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