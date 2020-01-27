المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة يشهد مناقشة مشروع تخرج طلاب برنامج الهندسة الطبية

شهد الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة، اليوم، مناقشة مشروع التخرج لطلاب برنامج الهندسة الطبية والحيوية، تحت عنوان "نظام تقييم احتياج المنظومة الصحية للأجهزة الطبية -Medical Equipment Needs Assessment System for Healthcare Organization".





حضر المناقشة؛ الدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، تحت إشراف الدكتور المهندس حسام الدين مصطفى المدير التنفيذي لبرنامج الهندسة الطبية والحيوية، والمهندس أحمد السداوى مدير قسم الهندسة الطبية بمستشفى الشرطة بالعجوزة.





وقدم المشروع مقترحًا لمنظومة متكاملة لتقييم الأجهزة الطبية في المنظومات الصحية من خلال حصر الأجهزة الطبية بالأقسام المختلفة للمستشفيات والمراكز الطبية، وتقييم أدائها وبيان مدى كفاءتها، وما إذا كانت تحتاج للصيانة أم الإحلال، وكذلك عند الحاجة لشراء أجهزة جديدة؛ لتوفير الوقت والجهد والمال، وكفاءة الأداء، من خلال حزمة من البرمجيات.





ويأتي ذلك في إطار سعي الجامعة بقيادة الدكتور أشرف عبدالباسط، نحو الريادة على مستوى مصر والعالم في مجال التحول الرقمي.





وأثنى الدكتور محمد حجازي، على شباب الطلاب الواعدين، مشيدً بعقليتهم المتميزة، وأوصى ببدء تنفيذ المقترح على بعض الأقسام بمستشفيات جامعة المنصورة، وذلك في إطار التعاون المستمر مع برنامج الهندسة الطبية والحيوية.





وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى، مدير البرنامج، حرصه الشديد على توفير كل السبل والإمكانات لتخريج جيل من شباب المهندسين المتميزين مدربين على أعلى مستوى ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل وابتكار أنظمة وأفكار جديدة تخدم القطاع الطبي بالجامعة، وفي أي مؤسسة طبية يلتحقوا بها.

وأشاد عميد كلية الهندسة، بالجهد المبذول من الطلاب ولجنة الإشراف عليهم.



