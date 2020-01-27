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تشكيلة أرسنال ضد بورنموث.. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر اليوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:34 م
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بوابة الفجر
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أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، التشكيلة الأساسية لمواجهة فريق بورنموث، بعد قليل ضمن منافسات الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت تشكيلة آرسنال كالتالي:

مارتينيز، بيليرين، موستافي، سوكراتيس، ساكا، جيندوزي، تشاكا، بيبي، ويلوك، مارتينيلي، ونكيتايها.

بينما جاءت تشكيلة بورنموث، كالآتي:

ترافرس، سميث، ستيف كوك، أكي، سيمبسون، ويلسون، جوسلينج، سورمان، لويس كوك، فراسر  وسولانكي.

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