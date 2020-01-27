تشكيلة أرسنال ضد بورنموث.. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر اليوم

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، التشكيلة الأساسية لمواجهة فريق بورنموث، بعد قليل ضمن منافسات الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وجاءت تشكيلة آرسنال كالتالي:





مارتينيز، بيليرين، موستافي، سوكراتيس، ساكا، جيندوزي، تشاكا، بيبي، ويلوك، مارتينيلي، ونكيتايها.





بينما جاءت تشكيلة بورنموث، كالآتي:





ترافرس، سميث، ستيف كوك، أكي، سيمبسون، ويلسون، جوسلينج، سورمان، لويس كوك، فراسر وسولانكي.



