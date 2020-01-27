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شاهد.. البرومو الأول لأغنية سمية الخشاب الجديدة "عربية أنا"

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:12 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة سمية الخشاب، برومو أغنيتها الجديدة " عربية أنا"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلًا لدى جمهورها.


وعلقت" الخشاب" شوفوا البرومو الأول لكليب "عربية أنا" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:"هتنزل الأغنية إمتا حرام عليكوا".


يشار إلى أن سمية الخشاب تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، المقرر طرحها نهاية يناير عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، والأغنية من كلمات محمد حسن وهشام صادق، ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.


على جانب آخر، تعود سمية الخشاب للمسرح، من خلال مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، التي تقوم ببطولتها بمشاركة الفنان أحمد آدم، والمسرحية من المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية.
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