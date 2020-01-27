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البنوك العالمية تطلب من موظفيها العمل بالمنزل بسبب "كورونا"

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:32 م
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البنوك العالمية
البنوك العالمية
وكالات
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طالبت مجموعات “كريدى سويس” و”يو.بي.إس” المصرفية و “سيتي جروب” للخدمات المالية موظفيها في هونج كونج بالعمل من المنزل لمدة أسبوعين، إن كانوا قد قاموا بزيارة البر الرئيسى في الصين للتو.

وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هذه الخطوة جاءت في ظل تصاعد وتيرة استجابة البنوك العالمية لتفشي فيروس كورونا الفتاك، وأفاد بنك “كريدى سويس”، في مذكرة داخلية حصلت “بلومبرج” على نسخة منها، أن الموظفين بحاجة ماسة للتحدث مع مدراء أقسامهم وقسم الموارد البشرية قبل العودة إلى العمل بعد ذلك الوقت.

وذكر أن أى شخص يعاني من أعراض الحمى أو أعراض مشابهة للإنفلونزا يطلب منه العمل من المنزل إلى أن تثبت الفحوصات الطبية بأنه بات ينعم بصحة جيدة تساعده على العودة إلى العمل، وأشارت “بلومبرج” إلى أن “كريدى سويس” و”يو.بي.إس” يفرضان أيضاً قيوداً على السفر.

وأوضح “كريدى سويس”، أن هذه التدابير جاءت لحماية الموظفين والعملاء بعد قرار هونج كونج، يوم السبت الماضي، برفع مستوى الاستجابة إلى الطوارئ من أجل لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي يعتقد أن فترة حضنه تبلغ 14 يوماً تقريباً.

وأشارت المذكرة الحديثة الصادرة عن البنك، إلى أن برج مركز التجارة الدولي، حيث يوجد المكتب الرئيسى للبنك، سوف يبدأ في إجراء اختبارات درجة الحرارة أيضاً.

وأوضحت مجموعة “يو.بى.إس” المصرفية، في مذكرة إلى الموظفين، إن مكتب البنك في هونج كونج سيكون مفتوحا كالمعتاد يوم الأربعاء، ولكنه طلب من الموظفين فى المدينة وسنغافورة العمل عن بعد إن كانوا قد عادوا من البر الرئيسى فى الصين خلال الأيام الـ 14 الماضية.

أما فيما يخص مجموعة “سيتى بنك”، فقد قال المتحدث الرسمي باسم المجموعة إنه يُطلب من الموظفين في المجموعة الإبلاغ عن أى سفر شخصى إلى مدينة ووهان أو المنطقة المحيطة بها والعمل من المنزل لمدة أسبوعين بعد عودتهم.

وبدأ فيروس كورونا فى الانتشار في بداية ديسمبر الماضي في مدينة ووهان، وسط الصين، ومنذ ذلك الحين انتشر الفيروس داخل وخارج البلاد، متسبباً فى وفاة ما لا يقل عن 80 شخصاً.
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