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داعية إسلامي: كبار العلماء في السعودية ومصر أفتوا بفساد الإخوان

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:32 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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استنكر الداعية الإسلامي عادل الحارثي، وصف جماعة الإخوان القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني بأنه "شهيد القدس"، مشيًرا إلى أن عناصر الجماعة نسوا أعمال قاسم الإجرامية.

وقال "الحارثي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى" في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، إن كبار العلماء في السعودية ومصر أفتوا بفساد جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية وضعت مخطط لنسف مصر في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لافتا إلى أنه تم إعدام سيد قطب؛ لأنه وضع مخطط لنسف مصر كلها.
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مصر سليمانى الفجر السعودية الإعدام الإخوان إعدام سيد قطب

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