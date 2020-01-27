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خاص| طلائع الجيش يعلن استعارة عمار حمدي من الأهلي حتى نهاية الموسم

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:29 م
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عمار حمدي
عمار حمدي
علي نبوي
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أعلن العميد أحمد المهدي المشرف العام على الكرة بنادي طلائع الجيش تعاقد النادي مع عمار حمدي لاعب وسط الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأضاف المهدي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"اتفقنا على ضم عمار حمدي من الأهلي، وإجراءت قيد اللاعب في صفوف الطلائع ستتم غدًا".

وتابع :"اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد غد الأربعاء، لأن الفريق سيحصل على راحة غدًا بعدما خاض مباراة اليوم أمام مصر المقاصة.


وخرج عمار حمدي من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، حيث شارك في 45 دقيقة فقط هذا الموسم، أمام بني سويف في كأس مصر.
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