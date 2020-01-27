تفاصيل جديدة بشأن وفاة كوبي براينت أسطورة كرة السلة العالمية

لقى كوبي براينت أسطورة كرة السلة العالمية مصرعه، هو وابنته صاحبة الـ13 عامًا، إثر سقوط طائرة كان يستقلها، أمس الأحد الـ26 من يناير 2020.





رحيل كوبي براينت





ورحل كوبي براينت صاحب الـ41 عامًا عن عالمنا، في مشهد مأساوي لأحد الأساطير الرياضية في التاريخ، إثر تحطم طائرة خاصة من نوعية "سيكورسكى إس -76".





تحطم طائرة كوبي براينت





وكشفت التحقيقات أن الطاشرة التي استقلها كوبي براينت برفقة ابنته، خالفت القوانين، حيث لم يتم السماح لها بالتحليق فى منطقة "كالاباساس"، الواقعة على بعد 31 كيلو متراً شمال مدينة "لوس أنجلوس" بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية.





قائد الطائرة ينهي حياة كوبي براينت





وخالف قائد الطائرة التحذيرات، ولم يلتزم بالتعليمات الممنوحة بعدم التحليق بسبب انعدام الرؤية نتيجة الشبورة الكثيفة والضباب والغيوم المتلبدة فى هذه المنطقة المفتوحة، لتتحطم الطائرة ويلقى كوبي براينت مصرعه.





مسيرة كوبي براينت





لعب كوبى براينت، ضمن صفوف فريق لوس أنجلوس ليكرز، منذ بدايته فب عام 1996 إلى موعد اعتزاله في 2016.







