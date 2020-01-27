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كل ما تريد معرفته عن المغربي رضوان جيد حكم مباراة الاهلي والهلال

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:24 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي عن وصول خطاب رسمي من الإتحاد الافريقي يبلغ فيه المارد الأحمر عن تعيين الدولي المغربي رضوان جيد كحكم لمباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

 

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على السيرة الذاتية للمغربي رضوان جيد حكم مباراة الاهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

 

رضوان جيد من يكون ؟

 

يعتبر رضوان جيد واحد من أفضل الحكام في القارة الافريقية وهو الذي يبلغ من العمر 40 عامًا ونجح في الحصول على الشارة الدولية في شهر يناير من العام 2009.

 

أدار المغربي خلال مشواره التحكيمي 107 مباراة ومن البطولات الكبرى التي شارك بها كأس العالم تحت سبعة عشر عامًا التي أقيمت العام الجاري 2019 .

 

بالإضافة إلى أنه أشرف على ثلاثة مباريات في بطولة كأس الأمم الافريقية الماضية التي أقيمت في مصر 2019 وتوج بها المنتخب الجزائري .

 

كما شارك جيد ضمن طاقم حكام " الفيديو " VAR المشاركين في نصف نهائي البطولة الافريقية بين السنغال وتونس والتي تأهل فيها رفقاء ساديو ماني .

 

مبارياته التي أشرف عليها للأندية المصرية

 

المغربي ليس بجديد على الكرة المصرية حيث كان شاهدًا على عبور الإسماعيلي ووصوله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك محمد الخامس " البطولة العربية للأندية " بعد التعادل السلبي مع الإتحاد .

 

كما سبق إدارته لمباراة بيراميدز وإنبي في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي والتي إنتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

 

وأدار للفريق الأبيض نادي الزمالك مباراتين الأولى ضد الصفاقسي التونسي بالجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية الافريقية موسم 2015-2016 والتي حسمها الفريق المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف .

 

فيما كانت المباراة الثانية للكتيبة البيضاء كانت في إياب الدور التمهيدي لنسخة رابطة الأبطال الافريقية عام 2012 ضد يانج أفريكانز التنزاني وإنتهت وقتها بفوزه بهدف واحد مقابل لا شيء تأهل به للدور الأول .

 

سجله مع الاهلي

 

أدار للنادي الأهلي قبل مباراة الهلال ثلاثة مباريات الأولى ضد جانرز هراري الزيمبابوي في إياب دور الإثنين والثلاثين لنسخة العام 2010 وفاز وقتها المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شيء .

 

ثاني المباريات التي أدارها لنادي القرن كانت ضد بيدفيست ويست بطل جنوب أفريقيا وحقق وقتها النادي الأهلي الفوز بهدف واحد مقابل لا شيء في ذهاب دور الإثنين والثلاثين من نسخة عام 2017 .

 

فيما كانت المباراة الثالثة والأخيرة التي أدارها جيد للنادي الأهلي ضد كمبالا سيتي في النسخة قبل الماضية من دوري أبطال أفريقيا وبالتحديد الجولة الخامسة لدور المجموعات وقتها فاز الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .

 

سجله مع الهلال

 

وفي الجانب المقابل قاد المغربي مباراتين للهلال الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2015 وقتها تمكن بطل السودان من تحقيق الفوز على سموحة بهدفين مقابل لا شيء.

 

فيما كانت المباراة الثانية في نسخة العام 2018 – 2019 امام فريق نادي النجم الساحلي التونسي وخسر وقتها بطل السودان بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي .

 

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