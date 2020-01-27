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الاتحاد الإنجليزي يوجه رسالة قوية إلى ليفربول

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:12 م
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ليفربول
ليفربول
وكالات
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين، أنه نبه ليفربول من احتمال إعادة مباراة الدور الرابع لمسابقة كأس إنجلترا في فترة استراحة منتصف الموسم قبل بدء الموسم الحالي.

وأجبر ليفربول على خوض مباراة معادة مع شروسبيري في 4 فبراير (شباط) المقبل على ملعب انفيلد بعد انتهاء مباراتهما بالتعادل 2-2 الأحد. 

لكن هذا التاريخ يصادف الفترة التي سيخلد فيها ليفربول الى راحة لمدة اسبوعين، ما جعل مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب يؤكد عدم حضوره هو ونجوم الفريق الأول في مباراة الإعادة على أرضه ضد شروسبيري تاون من الدرجة الثانية، على ان يشارك بفريق من الشبان.

واعترف الاتحاد بأهمية إراحة اللاعبين مشيراً إلى أن الأندية تدرك جميعها أن مثل هذه الموقف قد ينشأ.

وقال الاتحاد في بيان له "قبل بدء موسم 2019-2020، قبلت جميع الأندية أن مباريات إعادة الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد، عند الاقتضاء، يجب أن تقام خلال الأسبوع الأول من فترة استراحة اللاعبين في منتصف الموسم".

وأضاف "سيؤثر هذا فقط على عدد صغير من الأندية بسبب تقسيم المباريات في الدوري الممتاز في استراحة منتصف الموسم".
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الكلمات المفتاحية

ليفربول كلوب الاتحاد الإنجليزي

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