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داعية سعودي: مصر السد المنيع للإسلام والإخوان يقتلون المسلمين

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:25 م
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عادل الحارثي
عادل الحارثي
داليا الحسين
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وصف عادل الحارثي الداعية الإسلامي السعودي، مصر بأنها السد المنيع للدين الإسلامي، مؤكدًا أن إسلام جماعة الإخوان الإرهابية ليس بإسلام، متسائلًا: هل الإسلام يقول إنه يتم تفجير مساجد المسلمين؟!".

وقال "الحارثي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن "أبجديات جماعة الإخوان الإرهابية التي كتبها الإرهابي سيد قطب تنص على أن البشرية كلها ارتدت عن الإسلام"، مردفًا: "الجماعة الإرهابية كفرت كل المسلمين".

وتابع: المسلمون ذاقوا الويلات من أعمال جماعة الإخوان الإرهابية وتفجير المساجد والكنائس، متابعا: "الإرهابيون حاولوا تفجير المسجدين الحرام والنبوي؛ وهذا نتاج فكر الإرهابي سيد قطب".

واستطرد قائلًا: "على يد الإخوان فجرت الكنائس وقتلوا الأبرياء في مصر"، مردفا: "حسن البنا أنشأ التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية لقتل المسلمين، وجماعة الإخوان الإرهابية تعمل على هدم الدين الإسلامي".

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الكلمات المفتاحية

مصر المسلمين السد المنيع الإسلام الإخوان

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