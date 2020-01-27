الصحة تكشف حقيقية تسبب "السوشي" في الإصابة بفيروس كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم متواجدة في الموانئ والنوافذ البرية والجوية وهذه السيارات مجهزة بكافة وسائل مكافحة عدوى فيروس "كورونا" ومخصصة وهذه السيارات تسمى بسيارات التعقيم الذاتي، وبها كافة التجهيزات الوقائية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أعراض فيروس "كورونا" تشابه أعراض الانفلونزا الموسمية العادية وللاشتباه في إصابة أي شخص من المرض، لأبد أن يكون هناك مؤشر على الإصابة مثل قدومه من الصين، أو اختلاطه بأحد المصابين.



ولفت إلى أن الحديث على أن تناول السوشي أو الأسماك الغير مطهية، له علاقه بفيروس "كورونا" أمر غير دقيق.

