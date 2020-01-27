جمارك أرقين بالبحر الأحمر تحبط محاولتي تهرب جمركي لهواتف محمولة

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ ارقين برئاسه حمدي محمد مكي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كميه من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدله رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



وبناءا على مذكرتى معلومات مشتركه من النقيب محمد السيسي رئيس وحده البحث الجنائي بالمعبر وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمر كي بالمعبر مفاداها اعتزام المدعوه م. ح. ع. سودانيه الجنسية تهريب كمية من الهواتف المحموله، واعتزام المدعوة م. ح. ع سودانية الجنسية تهريب كمية من مستحضرات التجميل في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.



وبالعرض علي حمدي محمد مكي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد ومحمود رفعت وعلى عبد اللطيف مأمورى الجمرك لتفتيش الراكبتين وأمتعتهما الشخصية فتبين وجود عدد 25 هاتف ماركة آيفون 6 و7 و8 PLUS مخبأة بين طيات الملابس داخل الأمتعة الشخصية للراكبة الأولى.



وتبين وجود 20 علبة BRow Powder بكل منها 48 قطعه و7 علبة Eyebrow kit3 color بكل منها 24 قطعه و10 علبة Huxia Beauty matte بكل منها 24 قطعه مخبأة بين طيات الملابس داخل الأمتعتة الشخصية للراكبة الثانية.



حيث قرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 6 و7 لسنة 2020 وحررهما محمود مختار.