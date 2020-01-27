Advertisements
Advertisements
Advertisements

باريس سان جيرمان يقرر الإطاحة بنجم الفريق

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

 

قررت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الإطاحة بنجم الفريق وذلك قبل خمسة أشهر كاملة من نهاية عقده مع كتيبة توماس توخيل.

 

وباتت أيام الأوروجوياني إدينسون كافاني معدودة داخل جدران حديقة الأمراء وذلك بعد أن أكد المقربون منه تفائلهم بشأن إتمام صفقة إنتقال اللاعب إلى أتلتيكو مدريد الاسباني .

 

وقالت إذاعة " كادينا سير " الإسبانية أن إدارة البي إس جي وافقت على رحيل هداف الفريق التاريخي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

 

ومن المُنتظر أن تتم الصفقة بين الفريق الإسباني ونظيره الفرنسي خلال الأيام القليلة المقبلة دون الإعلان عن القيمة المالية الخاصة بالصفقة .

 

وفي حالة توصل الفريقان إلى إتفاق نهائي يقضي بإنتقال كافاني إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو فإن صفقة النادي الفرنسي سوف تنتعش بمبلغ مالي يُتوقع أن يكون بين 15 إلى 20 مليون يورو .

 

وستكون المحاولات بين الناديين على قدم وساق من أجل إتمامها قبل يوم الجمعة المقبل موعد إغلاق سوق الإنتقالات الشتوية في الدوريات الخمسة الكبرى .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار مبابي كافاني باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

أخبار تهمك

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ أقل من ساعة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ يوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ يوم

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ يوم

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ 42 دقيقة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ يوم

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ يوم

خاص.. عرض عبد الحفيظ يثير غضب نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. ديمبلي مفتاح ريال مدريد لضم كافاني

مفاجأة.. صفقة تبادلية كبرى بين أتلتيكو وباريس

رئيس برشلونة يهدد إنهاء صفقة نيمار

مفاجأة.. برشلونة يفكر في الإطاحة بنجمه الفرنسي للتعاقد مع نيمار

برشلونة يقدم نجمه لإقناع باريس بترك نيمار

مفاجأة.. مدرب باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار لبرشلونة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

08:50 م

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status