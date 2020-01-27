Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصور فيديو احتضان أب لابنته تحت عجلات القطار يكشف تفاصيل الواقعة

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:05 م
Advertisements
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
داليا الحسين
Advertisements
كشف محمد أشرف، مصور واقعة احتضان أب لابنته أسفل عجلات قطار الإسماعيلية، تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن الواقعة "تفطر القلب"، وجعلته لا يستطيع الحركة من الذهول لمدة ساعة. 

وقال "أشرف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن الفتاة كانت تعبر القضبان وصوت قطار البضائع أثار خوفها، فسقطت مُغشى عليها بجانب القضبان، فأسرع والدها وقفز إليها ليحميها بجسده، مشيرا إلى أنه طالب في الجامعة وحدثت أمامه الواقع عقب عودته إلى منزله بالقطار.

ووصف الموقف بأنه مؤثر للغاية، معقبا: "تعبت نفسيا، وبكيت وأنا بصور الفيديو، وفضلت أرتعش لحد ما روحت البيت"، مؤكدا أن الفتاة ووالدها بصحة جيدة، ولم يصبهما أي شيء".

وتابع مصور واقعة قطار الإسماعيلية: "والد الفتاة كان يقرأ القرآن الكريم وواضح إنه قريب من ربنا، مردفا: "هذا الأب خارق.. والبنت عقب الواقعة كانت في حالة ذهول ولكن الأب كان لديه حالة ثبات نفسي وقوة تحمل رهيبة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطار الإسماعيلية عجلات قطار ثبات نفسي احتضان أب لابنته

أخبار تهمك

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ يوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ يوم

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ ساعة الا ربع

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ أقل من ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ يوم

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ يوم

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. عرض عبد الحفيظ يثير غضب نجم الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

منذ أقل من ساعة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ يوم

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إحدى أقارب الفتاة المنتحرة بالمترو: لم تنتحر بسبب الظروف الاقتصادية وتعاني من حالة نفسية

"نفسي أموت زي ماما".. 5 أسرار حول انتحار فتاة مترو مارجرجس

التفاصيل الكاملة لانتحار شاب في محطة مترو "عرابي"

عاجل.. بيان من "السكة الحديد" بشأن "خروج قطار عن القضبان بإمبابة"

طالب تأخر عن القطار ليلقي مصرعه تحته بدمياط

ننشر التقرير الطبي للطالبة ضحية حادث قطار المطرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

08:50 م

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status