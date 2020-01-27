مصور فيديو احتضان أب لابنته تحت عجلات القطار يكشف تفاصيل الواقعة





وقال "أشرف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن الفتاة كانت تعبر القضبان وصوت قطار البضائع أثار خوفها، فسقطت مُغشى عليها بجانب القضبان، فأسرع والدها وقفز إليها ليحميها بجسده، مشيرا إلى أنه طالب في الجامعة وحدثت أمامه الواقع عقب عودته إلى منزله بالقطار.ووصف الموقف بأنه مؤثر للغاية، معقبا: "تعبت نفسيا، وبكيت وأنا بصور الفيديو، وفضلت أرتعش لحد ما روحت البيت"، مؤكدا أن الفتاة ووالدها بصحة جيدة، ولم يصبهما أي شيء".وتابع مصور واقعة قطار الإسماعيلية: "والد الفتاة كان يقرأ القرآن الكريم وواضح إنه قريب من ربنا، مردفا: "هذا الأب خارق.. والبنت عقب الواقعة كانت في حالة ذهول ولكن الأب كان لديه حالة ثبات نفسي وقوة تحمل رهيبة".