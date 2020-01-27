مصدر يؤكد: حريق الغردقة بالحمامات الإلكترونية (صور)

حصلت "الفجر" على صور لحريق نشب منذ قليل بجوار مدرسة محمد الطيب وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحريق.



وأكد مصدر، أن الحريق نشب في أحد الحمامات الإلكترونية بجانب مدرسة محمد الطيب وسط مدينة الغردقة، التي لا تعمل ولم يتم تشغيلها حتى الآن.



وأضاف المصدر، تم إخماد الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية دون وقوع إصابات.



وكانت تلقت غرفة العمليات بمرفق شرطة النجدة بالبحر الأحمر، بلاغًا باندلاع حريق بجواى مدرسة محمد الطيب بمدينة الغردقة، وعلى الفور تم إخطار شرطة المطافى وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لموقع الحريق وتم السيطرة على الحريق من قبل رجال الحماية المدنية.



وأكد مصدر أنه تم إخماد الحريق وعمليات التبريد لعدم تجديد النيران مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.