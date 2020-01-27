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عبد الله السعيد يتحدث عن دخول نادي المائة.. ويكشف سبب تراجع بيراميدز بالدوري

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:00 م
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عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
أحمد شاكر
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أكد عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، أن فريقه يمتلك إمكانيات تجعله ينافس على كل البطولات التي يشارك بها.

 

وقال السعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "المدير الفني لم يشرك بعض اللاعبين في مباراة الأمس بالكونفدرالية من أجل إراحتهم".

 

وأردف: "نعاني من ضغط مباريات، ولذلك فضل المدرب إراحة بعض اللاعبين الأساسيين".

 

وتابع : "الحصول على لقب الكونفدرالية هدف أول لنا، نحاول بكل جهدنا المنافسة في كل بطولة نشارك بها، نمتلك امكانيات تجعلنا جديرين بذلك".

 

وعن شكل بيراميدز بالدوري قال: "كان هناك تغييرات كثيرة في التشكيل أثرت علينا في بطولة الدوري، ولكن مع المدرب الجديد نرى ثبات في التشكيل ونسير بشكل جيد، لسه مشوار الدوري طويل".

 

وعن دخوله نادي المائة ، اختتم عبد الله السعيد حديثه: " شيء مشرف عندما يحقق اللاعب أرقام قياسية، ويدخل موسوعة تاريخية في بلده ويسجل التاريخ اسمه، لم أكن أسعى لذلك، كنت دائما أسعى لتحقيق نتائج جيدة مع فريقي أكثر من رغبتي في تحقيق رقم شخصي لي".

 

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عبد الله السعيد رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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