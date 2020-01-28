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اليوم.. "دينية البرلمان" تستكمل مناقشة "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف"
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:31 ص
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عبداللطيف هيبة
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تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف، اجتماعين، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أسامة العبد، وعدد من أعضاء اللجنة.
وتستكمل اللجنة خلال الاجتماعين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، بالاشتراك مع مكاتب لجان الزراعة، الري، الأمن الغذائي، الثروة الحيوانية، الإسكان، المرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية والخطة والموازنة.
وتستكمل اللجنة خلال الاجتماعين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، بالاشتراك مع مكاتب لجان الزراعة، الري، الأمن الغذائي، الثروة الحيوانية، الإسكان، المرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية والخطة والموازنة.
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