بعد قرار حظر النقاب.. جابر نصار: "أنا في منتهى السعادة"

علق الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، على قرار المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب بجامعة القاهرة، قائلًا: "أنا في منتهى السعادة؛ لأن هذا القرار كان ضمن القرارات التي اتخذت في وقت صعب في ديسمبر 2016".



وأضاف "نصار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الاثنين، أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا من أحكام المبادئ اليوم، معلقًا: "كان هذا القرار بالأمس قرار رئيس جامعة القاهرة السابق، واليوم هو قرار المحكمة الإدارية العليا".



ولفت إلى أنه عندما تم منع النقاب من هيئة التدريس انحصر ارتداء النقاب بين الطالبات لأكثر من 90%، مؤكدًا أنه يجب على كل مؤسسات الدولة جامعات ومدارس تطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء النقاب وليس جامعة القاهرة وحدها.

