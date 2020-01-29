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اليوم.. "نقل البرلمان" تناقش نتائج زيارة البحر الأحمر وجنوب سيناء

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:40 ص
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البرلمان
البرلمان
عبداللطيف هيبة
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تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعين اليوم، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، وعدد من أعضاء اللجنة.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول، نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، في الفترة من 15 حتى 20 من ديسمبر سنة 2019، فيما يخص قطاع الموانئ البحرية.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني طلبي الإحاطة المقدمين من السيد النائب طارق فاروق متولي، بشأن تأخر إنشاء المخازن الجمركية في ميناء سفاجا، للحفاظ على أمتعة المواطنين، وتعظيم موارد هيئة موانئ البحر الأحمر، والتأخر في أعمال تطوير ورفع كفاءة الرصيف البحري بميناء نويبع البحري.
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الكلمات المفتاحية

نقل البرلمان البحر الأحمر الأقصر

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