تامر أمين: تجديد الخطاب الديني لا يعني تغيير الثوابت

قال الإعلامي تامر أمين، إن تجديد الخطاب الديني لا يقصد به تغيير ثوابت الدين، وإنما تغيير الطرق التى نعيش بها، بما يتناسب مع العصر الذي نعيش فيه.



وأشار "أمين" خلال تقديمه لبرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الإثنين، إلى أن زمن وطريقة الصحابة ليس لها علاقة بالزمن الذي نعيش فيه، معلقًا "ربنا قال إن الدين يناسب كل الأزمان، إحنا مابنجددش دين، فكر الدين هو اللي بيتجدد".



وأكد الإعلامي تامر أمين، على ضرورة استخدام مفردات ومصطلحات هذا العصر فى الخطاب الديني، حتى يعيش الدين فى نفوسنا فى كل زمان ومكان.

