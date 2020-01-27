لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "في الأحلام" على يوتيوب

طرحت الفنانة لطيفة، صورة ترويجية لأغنيتها الجديدة"في الأحلام" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.





وعلقت" لطيفة " علي الصورة:" شوفوا كليب في الأحلام دلوقتي على قناتي علي يوتيوب يارب يعجبكم" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" مبروك يا أحلي لطيفة في الكوكب" .





يذكر أن موخرا نشرت الفنانة التونسية لطيفة بوستر ترويجي لألبومها الجديد" عربية أنا" حيث ظهرت لطيفة في الصورة، مرتدية جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، وتحته بدي أسود مكشوف الصدر، ومرڤت أحمر، وطاقية أحمر، وتحمل كرة ذهبية، وأعتمدت تسريحة شعر ديل الحصان، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .





يذكر أن آخر ألبومات الفنانة التونسية لطيفة، ألبوم"فريش" التي طرحته عام 2017 وكان يحمل العديد من الأغاني المتنوعة مثل أغنية" فريش" أغنية"مكتوبلي" وأغنية"أمي" .