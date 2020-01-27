Advertisements
Advertisements
Advertisements

لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "في الأحلام" على يوتيوب

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:54 م
Advertisements
لطيفة
لطيفة
رباب مصطفي
Advertisements
طرحت الفنانة لطيفة، صورة ترويجية لأغنيتها الجديدة"في الأحلام" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.


وعلقت" لطيفة " علي الصورة:" شوفوا كليب في الأحلام دلوقتي على قناتي علي يوتيوب يارب يعجبكم" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" مبروك يا أحلي لطيفة في الكوكب" .


يذكر أن موخرا نشرت الفنانة التونسية لطيفة بوستر ترويجي لألبومها الجديد" عربية أنا" حيث ظهرت لطيفة في الصورة، مرتدية جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، وتحته بدي أسود مكشوف الصدر، ومرڤت أحمر، وطاقية أحمر، وتحمل كرة ذهبية، وأعتمدت تسريحة شعر ديل الحصان، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .


يذكر أن آخر ألبومات الفنانة التونسية لطيفة، ألبوم"فريش" التي طرحته عام 2017 وكان يحمل العديد من الأغاني المتنوعة مثل أغنية" فريش" أغنية"مكتوبلي" وأغنية"أمي" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات جديدة مسلسل الزعيم الهر افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ يوم

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ يوم

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 7 ساعات

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ يوم

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ يوم

خاص.. عرض عبد الحفيظ يثير غضب نجم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شاهد.. هنا الزاهد في أحدث إطلالتها الجديدة عبر "إنستجرام"

حكيم يستعد لطرح أغنيته الجديدة: "رقصوني... قريباً"

دانا تشارك جمهورها صورة برفقة شقيقاتها:"ناوين على إيه يا آل حمدان"

يسرا اللوزي تشوق جمهورها لعمل فني جديد

لطيفة تروج لألبومها الجديد:"انا عشت عمري اللحظة دي عارفة أن انت ليا"

بإطلالة شتوية أنيقة.. نيللي مقدسي في أحدث إطلالتها بالأسود

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

08:50 م

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status