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العراق.. متظاهرون يغلقون الطريق الدولي السريع بين بغداد والمدن الجنوبية

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:09 م
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احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
الفجر
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أفادت مصادر، مساء اليوم الإثنين، بأن "قوات مكافحة الشغب العراقية تستخدم الرصاص الحي لتفريق متظاهرين في حي النقيب وسط محافظة كربلاء، وتشن حملة اعتقالات واسعة"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وأغلق متظاهرون الطريق الدولي السريع الرابط بين العاصمة العراقية بغداد والمدن الجنوبية بالكتل الخرسانية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، ندد مندوبو 16 دولة في العراق بينها كندا وكرواتيا والجمهورية التشيكية وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، باستخدام قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة القوة المفرطة منذ 24 يناير الجاري.

ودعا المندوبون الحكومة العراقية إلى "ضمان تحقيقات يعتد بها في مقتل أكثر من 500 منذ أول أكتوبر الماضي"، وإلى "احترام حق التجمع والاحتجاج السلمي".

وقتل المئات منذ بدء الاحتجاجات التي يعتبرها مراقبون أكبر موجات الاحتجاج منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وأدت الاحتجاجات لاستقالة حكومة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال، مع تعثر مساعي الاتفاق على مرشح جديد لخلافته.

وتشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي، حركة احتجاجات مطلبية، تراجعت في الآونة الأخيرة بعدما اغتالت الولايات المتحدة بطائرة مسيّرة مطلع يناير الحالي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب بغداد، ما أثار موجة غضب لدى فئات واسعة من العراقيين.

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الكلمات المفتاحية

بغداد المدن الجنوبية العراق الطريق الدولي السريع احتجاجات العراق

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