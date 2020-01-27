أسعار الذهب الأن في مصر.. أخر تحديث





شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم الإثنين، لترتفع بنحو 7 جنيهات حتى منتصف التعاملات وتعاود التراجع في الختام لتقلص المكاسب بنحو جنيهًا واحد، وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر أخر تحديث لسعر المعدن الأصفر:





أسعار الذهب في الصاغة:





سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 793.25 جنيهًا ليخسر نحو 1.25 جنيه.





سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 694 جنيهًا ليخسر جنيهًا بختام التعاملات.





سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 594.75 جنيهًا ليخسر 75 قرشًا بنهاية التعاملات.





وتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 8 جنيهات ليسجل 5552 جنيهًا.