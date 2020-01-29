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بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:27 ص
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محور سمالوط
محور سمالوط
كلينتون يسرى - اسماء نجاتى
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الانتهاء من محور سمالوط، الذي يربط الطرق الرئيسية، شرق وغرب النيل، ضمن خطة تنمية الصعيد، خلال العام الحالي. 

وترصد الفجر خلال التقرير التالي كل ماتريد أن تعرفه عن محور سمالوط:

- بدأ العمل في محور سمالوط في 20 ديسمبر 2017، بتكلفة قدرها 1.45 مليار جنيه.

- يمتد المشروع بطول 24 كيلو مترًا، بينما يبلغ عرض المشروع 21 مترًا، ويضم حارتين فى كل اتجاه، عرض كلا منها 3.75 متر.

- يضم المشروع 43 كوبري ونفقًا، فى مناطق التقاطعات المرورية والترع والمصارف، تنقسم إلى 29 كوبري و19 نفقًا، واثنين بربخ، فضلًا عن مدخل بطول 22 كيلومترًا.

- يربط المشروع بين طريق أسوان الشرقي حتى القاهرة، بالإضافة إلى طريق أسوان الصحراوي الغربي حتى الوصول إلى نهر النيل، مرورًا بطريق أسوان الزراعي بمركز سمالوط.

-يضم مشروع المحور أربع كباري رئيسية، ما يساهم فى ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، ما يعمل على توفير الوقت والوقود.
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
بعد إعلان موعد افتتاحه.. معلومات مهمة عن "محور سمالوط"
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الكلمات المفتاحية

محور سمالوط المنيا اللواء أسامه القاضي

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