تعرف على موعد طرح أغنية نانسي عجرم الجديدة "قلبي يا قلبي"

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة بوستر أحدث أغانيها" قلبي يا قلبي" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.





وعلقت" عجرم" علي الصورة:" قلبي يا قلبي 31/1/2020 أحفظ التاريخ" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على صورتها:" بالتوفيق يارب، لا أستطيع الإنتظار" .





ظهرت نانسي عجرم في الصورة، بإطلالة كاجوال حيث أرتدت بلوڤر أحمر ذات أكمام طويلة، ونسقت معه بنطلون جينز أزرق فاتح، وأعتمدت تسريحة شعر بسيطة وجذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط.





وقد تعرضت فيلا نانسي عجرم في "نيو سهيلة"، للسرقة قبل أسبوعين، من قبل محمد حسن موسى، انتهت بإطلاق النار ومتقل السارق على الفور على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.



يذكر أن نانسي عجرم، تشارك حاليا كعضوة لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب الصغيرة ذا "فويس كيدز"، بجانب الفنان محمدد حماقي، والفنان عاصى الحلاني.

