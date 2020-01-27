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الرباط الصليبي ينهي موسم نجم ريال مدريد

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:06 م
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بوابة الفجر
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني نهاية موسم لاعب الفريق بعد تعرضه لإصابة قوية بقطع في الرباط الأمامي للركبة وتأكيد نهاية موسمه.


ونشر ريال مدريد منذ قليل بيان رسمي أكد فيه نهاية موسم لاعبه الشاب بيدرو رويز لاعب فريق ريال مدريد الكاستيا بعد تعرضه  لقطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي الخارجي والداخلي للركبة اليسري.


وكتب النادي في بيانه: “بعد الاختبارات التي تم إجراؤها اليوم تم تشخيص إصابة لاعب ريال مدريد كاستيا بيدرو رويز بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي الخارجي والغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى، وسوف سيخضع اللاعب قريباً لعملية جراحية”.

واضاف النادي، أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية عاجلة في الساعات القادمة ثم بعد ذلك سيعود تدريجياً عبر برنامج تأهيلي بدني قوي لتجهيزه للعودة للملاعب.

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