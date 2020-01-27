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النفط السورية: استهداف المرابط البحرية بطرطوس يتم بواسطة ضفادع بشرية

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:02 م
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انفجار انبوب نفط
انفجار انبوب نفط
وكالات
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قالت وزارة النفط السورية، مساء اليوم الإثنين، إن "ضرب المجموعات الإرهابية للمرابط البحرية في بانياس بمحافظة طرطوس، تتم عبر زرع عبوات ناسفة بواسطة الضفادع البشرية".

وصرحت الوزارة السورية في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بأن "الإرهابيين والمحور الداعم لهم استهدفوا مجدداً قطاع النفط في سوريا بضرب المرابط البحرية في بانياس من خلال زرع عبوات ناسفة بواسطة ضفادع بشرية".

وتابعت الوزارة: أن "الكوادر الفنية باشرت على الفور بتقييم الأضرار الناجمة عن الاستهداف للبدء بعمليات الإصلاح، ووضعت خططا بديلة لتأمين استمرار عمل المصب للنفط الخام وكافة المشتقات الأخرى".

وكانت وزارة النفط السورية، قد كشفت في بيان في شهر يونيو العام الماضي، عن "عملية تخريبية مماثلة استهدفت خطوط المرابط النفطية في بانياس".

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الكلمات المفتاحية

وزارة النفط السورية نفط ضفادع بشرية سوريا

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