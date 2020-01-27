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خالد أنور يعلن عن الجزء الثاني من مسلسل "كإنة إمبارح"

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:34 م
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خالد انور
خالد انور
رشا عادل
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أعلن الفنان المصري خالد أنور، عن جزء ثاني لمسلسل "كإنة إمبارح"، من خلال نشر صورة جديدة برفقة محمد الشرنوبي وهدى المفتي، على حسابه الشخصي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق خالد، على الصورة قائلًا:"فتكروا في كانهإمبارح ٢ طيب عموما احنا بنشوف وممكن كمان يكون في ممثلين جداد اللي عايز يمثل في المسلسل يكتب انا في كومنت في اثبات اكتر من كده ياشرنوبي".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرً لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"اخيرًا بقا" وأضاف آخر"المسلسل بسرعة مش قادر اتنفس"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًأ:"الحمدلله انا بحبكم قوي على فكرة انتوا قمر".

ويذكر أن آخر أعمال خالد أنور، مسلسل "كل اسبوع يوم جمعة"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة منة شلبي وسوسن بدر وعارفة عبد الرسول وآسر ياسين، والمسلسل من اعمال شاهد الاصلية.
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