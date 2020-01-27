Advertisements
Advertisements
Advertisements

قائمة دجلة لمباراة الزمالك

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:59 م
Advertisements
تاكيس جونياس
تاكيس جونياس
هاني عصام
Advertisements
كشف الجهاز الفني لفريق ودادي دجلة عن قائمته لمباراة الزمالك المقرر لها غدا.

ويلتقي الزمالك مع دجلة في السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء، على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:- 

محمد عبد المنصف – خالد وليد – رجب عمران – خالد رضا – عبد الله محمود – محمود مرعى – أحمد سعيد – مروان حمدى – محمد هلال – اسحاقو يعقوبو – محمد عبد العاطى – بسام وليد – عمرو صالح – حسام عرفات – بوزاس فاسيلوس – عبد الكبير الوادى – إبراهيم عايش – رفيق كابو – أحمد رمضان بيكهام – عمر ميرا – محمد رضا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قائمة دجلة رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ يوم

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان محمود حافظ

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأمور حسمت.. مصير الشناوي من مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بسبب نجم الفريق

منذ ساعة و 27 دقيقة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ يوم

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ يوم

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ يوم

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 23 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ يوم

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

07:38 م

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status