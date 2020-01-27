قائمة دجلة لمباراة الزمالك

وجاءت القائمة على النحو التالي:-



محمد عبد المنصف – خالد وليد – رجب عمران – خالد رضا – عبد الله محمود – محمود مرعى – أحمد سعيد – مروان حمدى – محمد هلال – اسحاقو يعقوبو – محمد عبد العاطى – بسام وليد – عمرو صالح – حسام عرفات – بوزاس فاسيلوس – عبد الكبير الوادى – إبراهيم عايش – رفيق كابو – أحمد رمضان بيكهام – عمر ميرا – محمد رضا.

كشف الجهاز الفني لفريق ودادي دجلة عن قائمته لمباراة الزمالك المقرر لها غدا.ويلتقي الزمالك مع دجلة في السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء، على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري.