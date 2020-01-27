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6 مواجهات كبرى.. تعرف على نتائج رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020 اليوم 27\1\2020

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:51 م
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رويال رامبل 2020
رويال رامبل 2020
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انطلقت عروض رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020 اليوم الإثنين، الموافق الـ27 من يناير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020

ويقام رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020 على ملعب "مينيت مايد بارك"، في مدينة "هيوستن"، التابعة لولاية تكساس الأمريكية، 
 
القنوات الناقلة لـ رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020

وأعلنت مجموعة قنوات شبكة ""WWE Network، BT" "Sports، مالكتا الحقوق الحصرية، عن إذاعة رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020 والتي انطلقت فجر اليوم.

عرض رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020 الأخير

وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية، على توفير كافة الخدمات لقرائنا الأعزاء، وتقديم كل ما يهم متابعينا الكرام، تقدم لكم كل ما يتعلق بعرض رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020 الذي أقيم اليوم الإثنين، خلال السطور التالية:

 
نتائج رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020

بدأ عرض رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020 بترحيب المذيع جونثان كوتشمان وزميلته تشارلي كاروزو بضيوف الاستوديو التحليلي المخضرم كريستيان والنجم ديفيد أوتنجا وتحدثوا عن مواجهات هذا العرض.

المعلقون على عرض رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020

وظهرت المذيعة رينيه يونج والأسطورة بوكر تي والصحفي سام روبرتس بين الجماهير لتغطية مقابلات خاصة مع النجوم خلال عرض رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020.

حضور عرض رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020
 
وشهد عرض رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020 حضور النجمة الخبيرة نتاليا للاستوديو التحليلي وتحدثت عن الخطّة التي وضتها للمشاركة في معركة السيدات الملكية ورغبتها بالتوجّه للرسلمينيا 36 واستعادة اللقب، وتحدث الضيوف بعدها عن مواجهة آسكا وبيكي لينش على لقب السيدات وأبعادها، وتطرقوا كذلك الأمر للحديث عن فوز سيث رولينز وبادي ميرفي بلقب زوجي الرو في عرض الرو الماضي.

مواجهات رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020

المواجهة الأولى: شيمس يتغلب على  شورتي جي بل

واجه شيمس شورتي جي في مواجهة قوية ومميزة، وهي الأولى بعرض رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020 وكان قريبا من خطف الفوز في بعض اللحظات، لكنّ خبرة شيمس حسمت النزال الأول بالنسبة له عقب عودته لحلبات المصارعة.

المواجهة الثانية: أندر ادي يهزك أموبيرتو ببطولة الولايات المتحدة

عرض رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020 الرئيسي

بدأ عرض رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020 من خلال فيديو ترويجي يتحدث عن تاريخ المهرجان الذي انطلق قبل ما يزيد عن 30 عاماً من الآن، وتم استعراض المواجهات الرسمية.

مواجهة التثبيت أو الاستسلام.. رومان وكوربين

فاز رومان رينز على بارون كوربين بعد أن وجّه له لكمتي سوبرمان وأتبعها بضربة سبير قوية طرحته أرضا بين الجماهير، وحاول روبرت روود ودولف زيجلر التدخل في تلك المواجهة وبادرا بالهجوم على رينز، لكنّ جيمي وجاي أوسو كانا لهما بالمرصاد وظهرا للتصدّي لهما وإتاحة الفرصة أمام قريبهما للفوز بالنزال.

معركة السيدات الملكية.. فلير تفوز وتبقى بالحلبة

انتزعت فلير الفوز بصعوبة في المنافسة الشديدة مع عدد من النجمات داخل الحلبة، على رأسهم بيانكا بلير وبيث فينيكس وشاينا بازلر التي كانت آخر منافسة لها في الحلبة، وتحدثت فلير للجماهير وقالت إنها أثبتت نفسها وحققت ما وعدتهم بها سواء كانوا يرغبون بفوزها أم لا.


سيدات سماكداون.. بايلي تهزم إيفانز

عرض خلال رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020، مشاهد تتعلق بالعداوة النارية بين النجمين دانيال براين وبراي وايت خلال الأسابيع والشهور الماضية، إضافة لمشاهد ظهور الوحش ذا فيند خلال تلك العداوة، تمهيدا للمواجهة القادمة بينهما على لقب wwe العالمي، حيث سيكون كل منهما مقيّداً مع الآخر بواسطة حزام طويل.

مواجهة لقب WWE العالمي.. براي وايت ودانيال براين

حقق ذا فيند غوزًا ثمينًا على دانيال براين في المواجهة النارية والعنيفة التي جمعت بينهما، وكان دانيال براين قريبًا من حسم المواجهة لمصلحته في عدّة مواقف، لكن خصمه كان الأكثر تحملا وتمكن من تثبيته في نهاية المطاف.
 
المواجهة الخامسة.. سيدات raw لينش تتفوق على آسكا

فازت بيكي لينش على آسكا  بطريقة مميزة بعد أن أجبرت منافستها الاستسلام، وكانت آسكا قريبة من تحطيم حلم لينش بالفوز عليها أكثر من مرّة، وتجنّبت بيكي المادّة الخضراء التي تنفثها آسكا من فمها بعد أن وجّهت لها ضربة قوية على بطنها.

النزال الأخير في رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020

استطاع ماكنتير مستوى تحقيق الفوز المتميز واستحق الفوز بالمعركة الملكية التي يمكن وصفها بالرائعة بعد أن شهدت العديد من المفاجآت التي كان أبرزها عودة النجم الأسطوري إيدج لحلبات WWE، وكان النجم الذي استطاع إقصاء الوحش البشري بروك ليسنر الذي أبعد أول 13 مصارع دخلوا إلى الحلبة، وحظي فوز ماكنتير بتفاعل كبير للغاية من الجماهير التي احتفلت معه بفوزه وانتزاعه لفرصة ثمينة للمنافسة على الألقاب الكبرى في عرض ومهرجان الأحلام الرسلمينيا 36.. وانتهى عرض رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020.

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رويال رامبل 2020 Royal Rumble 2020

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