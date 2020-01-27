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"حسب الله": إصدار قانون الأحوال الشخصية خلال دورة الانعقاد الحالي

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:49 م
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صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
داليا الحسين
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قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن المجلس على إصدار وإنجاز قانون الإجراءات الجنائية، حيث يتم تحديث وتطوير منظومة العدالة داخل الدولة، مشيًرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بحياة الـ100 مليون مصري.

وأضاف حسب الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "عزة مصطفى"، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك اهتمام بضرورة الانتهاء من تعديلات قانون الأحوال الشخصية وسيكون من القوانين التي يتم إصدارها في دور الانعقاد الحالي.

وأشار إلى أن من أبرز القوانين التي يتم العمل على إنهائها داخل المجلس، قانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ والإدارة المحلية وقوانين مباشرة الحقوق السياسية.
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الكلمات المفتاحية

قانون الإجراءات الجنائية صلاح حسب الله الفجر البرلمان

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